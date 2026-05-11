Yangında mahsur kalan kediye itfaiyeden kalp masajı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm marketi sardı.

Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

ANNE VE YAVRULARI KURTARILDI

Ekipler soğutma çalışması yaparken market içerisinde bir kedi ile üç yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Dumandan etkilenen anne kedi ile yavruları kurtarıldı. Ekipler, dumandan etkilenen anne kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay anına tanık olan mahalle sakini Mehmet İsiyel, "Bir kedimiz vardı itfaiye kurtardı. Yeni doğum yapmıştı. Bizim apartmanda doğum yapmış buraya taşımış annesi. İtfaiye kalp masajı yaptı. Duman saat 03.00'e kadar herkesi etkiledi" dedi.

Yangın nedeniyle market kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)