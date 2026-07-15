Yangın paniği sürüyor: Muğla'da binlerce kişi tahliye edildi

Muğla'da sıcak hava, düşük nem ve rüzgârın etkisiyle aynı gün içinde üç farklı ilçede orman yangını çıktı. Milas'ın Gürçamlar-Bozbük mevkisinde başlayan yangınla birlikte Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangınlara da ekipler yoğun müdahalede bulundu.

DÖRT İLÇEDE 6 YANGIN, 5'İ KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bugün 17.03 civarı Milas ilçemiz Gürçamlar Bozbük mevkinde henüz nedeni belli olmayan bir orman yangını meydana geldi. Toplam bugün 6. yangınımız bu. Ancak diğer 5'i kontrol altına alındı. Burada da mücadelemiz devam ediyor" dedi. Hava sıcaklıklarının arttığını ve nem oranlarının yüzde 30'ların altına düştüğünü belirten Akbıyık, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı uyarısında bulundu.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına müdahale için 12 helikopter, 8 uçak, 11 dozer, 3 ekskavatör, 62 arazöz ve 517 personel sevk edildi. Vali Akbıyık, "Gündüz hava aydınlıkken 12 helikopter, 8 uçak havadan müdahale etti. Yine karadan müdahale devam ediyor" diyerek ekiplerin seferberlik ruhuyla çalıştığını vurguladı.

TAHLİYE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın nedeniyle bölgedeki tatil siteleri ve otellerden 350 otel ve 770 tatil sitesinde bulunan toplam 1120 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililer, rüzgârın yönü ve nem durumuna göre yangının yayılma riskine karşı önlemlerin sürdüğünü belirtti.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Vali Akbıyık, yangınların çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, jandarma ekiplerinin konuyu araştırdığını ifade etti. "Henüz nedeni belli değil. Jandarmamız araştırıyor. İnşallah onu da en kısa zamanda tespit edecek" dedi.

(ANKA)