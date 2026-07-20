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Halk TV Türkiye Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı

Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı

Eskişehir'de çıkan anız yangınına yapılan müdahale sonrası istasyona dönen itfaiye aracı kaza yaptı. Olayda ev yerle bir olurken 3 kişi yaralandı.

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Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yangın ihbarından dönen itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ANIZ YANGININDAN DÖNÜYORLARDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, ilçeye bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda başlayan, daha sonra ağaçlandırma sahasına sıçrayan anız yangınını söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından istasyona dönen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen itfaiye aracı, Sancar Mahallesi'nde bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı - Resim : 1

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EV YERLE BİR OLDU 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada itfaiye aracındaki personel Bilal Y., Vedat K. ile Kamil Ç. yaralandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı.

Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı - Resim : 3

Öte yandan, kaza sırasında yerle bir olan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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