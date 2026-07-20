Halk TV Türkiye Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı

Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı evi yerle bir etti: 3 yaralı Eskişehir'de çıkan anız yangınına yapılan müdahale sonrası istasyona dönen itfaiye aracı kaza yaptı. Olayda ev yerle bir olurken 3 kişi yaralandı.