Yandaştan al haberi: Erdoğan 3 başkana daha AKP rozeti takacak

Muhalefet partilerinden seçilen isimlerin iktidar partisine geçişleri kulisleri yine hareketlendi. Uzun süredir CHP'den istifa ettikten sonra AKP'ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, seçimlere İYİ Parti çatısı altında giren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP’den dün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AKP saflarına katılacağı öğrenildi.

YANDAŞTAN AL HABERİ: ERDOĞAN 3 BAŞKANA DAHA AKP ROZETİ TAKACAK

TGRT'den Fatih Atik'in sosyal medya paylaşımında üç belediye başkanının geçiş sürecini duyurdu.

Atik, başkanların AKP'ye katılım töreninin AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yapılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini bizzat takacağını duyurdu.

Atik şunları söyledi:

"SON DURUM: Yarın AKP’ye katılacak belediye başkanları; Nevşehir Rasim Arı, Keçiören Mesut Özarslan, Keşan Mehmet Özcan (Bugün CHP’den istifa etti). Katılım töreni AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yapılacak. Başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak."

"MEHMET ÖZCAN 22 YILLIK CHP'LİYDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz da iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaparak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'nın uzun yıllara dayanan CHP geçmişine dikkat çekti.

Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün CHP’den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yarın AK Parti’ye katılıyor. Özcan, 2004’ten 2019’a kadar aralıksız 15 yıl Keşan’ı yönetmiş ve 2024’te yeniden seçilmişti. Özcan, 22 yıllık CHP’li… Yarın İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP’den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da AK Parti rozeti takıyor."