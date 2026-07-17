Yandaşlar hedef gösterince Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu! 'Herkes görmek istediğini görüyor'

Her şarkıları listelerde zirveye oturan, son dönemin popüler kız grubu Manifest yandaşların ve gericilerin hedefi olmaya devam ediyor.

Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Sueda Uluca ve Esin Bahat'tan oluşan grup, bu kez de AKP'li Mücahit Birinci ve Sevda Türküsev tarafından hedef gösterildi.

Özellikle 2025 Eylül'de gerçekleşen ve çocukların alınmadığı +18 konsere ait görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının ardından grubu hedef alan paylaşımlar peş peşe geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mücahit Birinci, "Muhafazakar sayılabilecek insanların evlatları, yeğenleri garip performansları olan garip kıyafetli kadınlardan bekledikleri neydi?" ve "10 yaşındaki kız çocuğu seni seyrediyor. Hadi kıyafetine karışmayayım da, o cinsel içerikli sahne şovu neden? İzah edebilir mi bu grubun patronu kimse?" gibi sözlerle grubu hedef aldı.

Grubun giydiği kıyafetleri hedef alan Sevda Türküsev de "Geçen yıldan beri manifest grubunu gündeme getiriyorum. Fakat özellikle anneler maalesef deli gibi çocuklarını bu konserlere bir de çocuklarını destekliyorlar. Bu sebeple Manifest konserleri yasaklansın" şeklinde paylaşım yaptı.

Yandaş ve gerici grupların hedef göstermesinin ardından Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

"MANİFEST'TE İNSANLARIMIZ, ÜLKEMİZ ADINA KONUŞULACAK, FEYZ ALINACAK ÇOK FAZLA ŞEY VAR"

Manifest'in eğitimli, sosyal sorumluluk bilinci yüksek kızlardan oluştuğunu belirten Akış, grubu hedef alanlara şöyle yanıt verdi:

"Son günlerde maksatlı paylaşımlardan anladığım: Kızlar; ülkenin farklı yerlerinden kısıtlı imkânlar içinde kendi şanslarını yaratarak hayallerini gerçekleştiriyor, 'çocuklara örnek olmuyor.'

Kariyerlerinin yanı sıra Türkiye'nin en iyi üniversitelerini, bölümlerini yılmadan, pes etmeden derecelerle bitiriyor, 'çocuklara örnek olmuyor.'

Burs fonu kurup imkânı olmayan yüzlerce öğrenciye okumaları için burs sağlıyor, onların geleceği için çalışıyor; 'çocuklara örnek olmuyor.

'Ülkemizin en güzel motiflerini kendi müziğine, klibine taşıyor ve o şarkı dünyada en iyi çıkış yapan şarkı oluyor, 'çocuklara örnek olmuyor.'

Ülkemizdeki sert, pesimist müzik hâkimiyetine neredeyse devrim yaparak yıllar sonra pozitif hisleri, neşeyi, dansı ülkeye geri getiriyor; 'çocuklara örnek olmuyor.'

Kolektif bir iş yapıyor, yol arkadaşlarını her durumda kolluyor; kardeşlik, dostlukla birlikte yükselmenin en güzel örneğini gösteriyor ama 'çocuklara örnek olmuyor.'

Son yıllarda ilk defa her kesimden, her kültürden, her görüşten insanın tek bir çatı altında bir araya gelebildiği, birlikte eğlenebildiği, hayal kurabildiği bir dünya yaratıyor; yine 'çocuklara örnek olmuyor.

'Yaptığı her işle, her etkinlikle binlerce insana kazanç kapısı oluyor; 'çocuklara örnek olmuyor.'

Ama 2025'te çocukların alınmadığı tek bir konserin maksatlı şekilde kırpılmış görüntüleri ile Manifest 'çocuklara kötü örnek oluyor.'

Manifest öyle bir şey oldu ki herkes görmek istediği şeyi görüyor. Ama gören gözler için Manifest'te insanlarımız, ülkemiz adına konuşulacak, feyz alınacak çok fazla şey var. İlla ki herkes sevmeyecek ama maksadımızın herkesin doğru anlaması önemli. Umuyorum anlaşılırız."