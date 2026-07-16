Yalova'da feci kaza! Motosikletli çift hayatını kaybetti: Çocukları yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 11 sularında Ömer Burhan S. idaresindeki motosiklet ile arkadan gelen Mustafa Sezer yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Feci kazada Mustafa Sezer ile eşi Yaren Sezer ve oğulları Alparslan Sezer ile diğer sürücü Ömer Burhan S. yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine kazanın meydana geldiği NATO Yolu Çınarcık girişindeki Ortaburun Kavşağı'na sağlık ekipleri yönlendirildi.

GENÇ ÇİFT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 28 yaşındaki Mustafa ve 25 yaşındaki Yaren Sezer çifti, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Çiftin 3 yaşındaki oğlu Alparslan Sezer ise Yalova Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sezer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DİĞER SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan diğer motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Ömer Burhan S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sezer çiftinin yaşamını yitirdiği kaza çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletiyle sol şeritte ilerleyen Ömer Burhan S.’nin aniden sağ şeride geçip kavşağa dönüş yapmak istediği, sağ şeritte ilerleyen Mustafa Sezer’in kullandığı motosikletin ise duramayıp, süratle önündeki motosiklete çarptığı yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devrilerek kayan motosikletten savrulan sürücüler ile Yaren Sezer ve oğlu Alparslan Sezer’in yardımına diğer araç sürücüleri ile çevredekilerin koştuğu anlar da görüntüye yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)