"Yahudi avına çıkalım" diyen şarkıcı Yaşar İpek’e hapis cezası!

Şarkıcı Yaşar İpek'in "Sokağa Yahudi avına çıkalım, şahsen ben sokakta gördüğüm ilk Yahudi’yi Allah’a yemin olsun hastanelik edene kadar elime alacağım" sözleri nedeniyle yargılandığı davada, karar duruşması bugün görüldü.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın şikayeti sonucu yargılanan İpek'in avukatı, müvekkilinin Türkiye'deki Yahudileri hedef almadığını, katliamları destekleyenlere tepki gösterdiğini belirtti. İpek ise "Olay öfke patlaması nedeniyle gerçekleşti" dedi.

Avukatı, şarkıcının Gazze hassasiyeti sebebiyle böyle bir tepki verdiğini belirterek "Olay anlık bir tepki ile gerçekleşmiştir" dedi ve İpek'in beraatini talep etti.

3 YIL HAPİS CEZASI

Birgün'ün haberine göre, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. İpek'e "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezanın 3 yıla çıkmasına hükmetti.