Yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesimi için yaptığı uyarının ardından, Edirne’de öğleden sonra yağmur etkili oldu.
CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Kentte başlayan yağmurla, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.
Polis ekipleri, trafikte önlemler aldı. Yağışın kentte, aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)
TEKİRDAĞ'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.
Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. (DHA-AA)