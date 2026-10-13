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Yağmur yağınca Bursa göle döndü

Bursa'da sağanak yağış sonrası pazar alanları ile bazı iş yerlerini su bastı, sürücüler ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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Yağmur yağınca Bursa göle döndü

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Pazar alanları ile bazı iş yerlerini su bastı, yollar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar tente ve saçak altlarına sığınırken, pazar alanları ile bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek.

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VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliği’nden yapılan uyarıda ise 14-15 Ekim tarihlerinde Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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