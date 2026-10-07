Yağışlar durunca İstanbul barajlarındaki doluluk oranı hemen düştü

İstanbul’da sağanağın ardından güneşli havanın etkili olmasıyla barajlardaki doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 38,81 olarak ölçülürken, yağışlı günlerde yüzde 39,4’e kadar çıkan oran geriledi.

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından barajlardaki su seviyelerinde beklenen artış gerçekleşmedi. İSKİ verilerine göre bugün itibarıyla kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 38,81 oldu.

Yağışlı günlerde yüzde 39,4 seviyesine kadar yükselen doluluk oranı, yağışların ardından güneşli havanın etkisiyle yeniden düşüşe geçti.

İstanbul barajlarının doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 26,65 olarak ölçülmüştü. Bu oran 2023 yılında yüzde 23,22, 2024 yılında ise yüzde 36,76 seviyesindeydi.

ALİBEYKÖY BARAJI’NDA DOLULUK YÜZDE 35,15

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 35,15 olarak kayıtlara geçti.

Baraj gölü havzasında bazı bölgelerin halen çorak durumda olduğu görülürken, mevcut doluluk oranının önceki yıllarda aynı tarihte ölçülen seviyelerin üzerinde olduğu belirtildi. Alibeyköy Barajı’nda geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 15,71 olarak ölçülmüştü.

PAPUÇDERE VE KAZANDERE’DE KRİTİK SEVİYELER

İstanbul’un kuzeyinde bulunan Papuçdere ve Kazandere barajlarında ise doluluk oranları düşük seviyelerde kaldı.

Papuçdere Barajı’nda doluluk yüzde 2,55’e, Kazandere Barajı’nda ise yüzde 9,35’e geriledi. Bu iki barajda yağışlara rağmen su seviyelerindeki artışın sınırlı kaldığı görüldü.

İstanbul’da doluluk oranı en yüksek baraj ise yüzde 83,98 ile Elmalı Barajı oldu.

İstanbul Barajlarındaki son doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti: