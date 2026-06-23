Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yabani salep topladığı tespit edilen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa ilçesi Çamlık köyü arazisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri koordinasyonunda denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, toplanması yasak olan yabani salepten 4,5 kilogram topladığı tespit edilen 3 kişideki bitkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

HER BİR KİŞİYE 699 BİN 245 LİRA CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında “biyoçeşitliliği tahrip etme” gerekçesiyle işlem yapılan şahıslara idari para cezası uyguladı.

Her bir kişiye 699 bin 245 lira ceza kesilirken, toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi. (AA)