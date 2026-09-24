WhatsApp kararı resmen duyurdu: 1 Ekim'den itibaren her mesaj paralı oluyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, radikal bir kararla radarına takılan kullanıcılar için paralı mesajlaşma dönemini resmen başlatıyor.

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlandırma modeli, mesaj başına ücret alınmasını zorunlu kılacak.

1 EKİM'DEN İTİBAREN HER MESAJ PARALI OLUYOR

WhatsApp, Kazakistan’daki işletme hesaplarına yönelik fiyatlandırma politikasında köklü bir değişikliğe gidiyor. 1 Ekim tarihinden itibaren ülkede faaliyet gösteren şirketler, müşterilerine attıkları mesajlar için platforma ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ortaya çıkan bu durum, WhatsApp’ı telefonundan manuel (elle) olarak kullanan milyonlarca bireysel kullanıcıyı ve küçük işletmeleri kesinlikle etkilemeyecek. Müşterileriyle uygulama üzerinden birebir ve elle mesajlaşan işletmeler, hiçbir ek maliyet ödemeden hizmet almaya devam edecek.

ÜCRET HER MESAJ İÇİN ALINACAK

Yeni sistem özellikle WhatsApp Business Platformu’nu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsıyor. Otomatik mesaj gönderimi, toplu mesajlar, sohbet botları ve CRM sistemleriyle yapılan mesajlaşmalar bu kapsamda olacak.

Her işletme numarasına ayda 1.000 ücretsiz mesaj hakkı tanınacak. Bu sınır aşıldığında gönderilen her ek mesaj için ücret alınacak.

1.000 MESAJ ÜCRETSİZ: SONRASI CEP YAKACAK

Kazakistan’da müşterilere gönderilen her mesaj için yaklaşık 0,018 ABD doları, yani yaklaşık 8 tenge ücret alınacak. Örneğin ayda 10 bin mesaj gönderen bir şirketin ilk 1.000 mesajı ücretsiz olacak. Geriye kalan 9 bin mesaj için ödeme yapılacak.

Bu kullanımın şirkete aylık maliyetinin yaklaşık 162 ABD doları, yani yaklaşık 72 bin tenge olması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE DE ZATEN ÜCRETLİ SİSTEM VAR

WhatsApp’ın işletmelere yönelik mesaj ücretlendirmesi yalnızca Kazakistan’a özgü değil. Meta, WhatsApp Business Platformu’nu kullanan şirketler için mesaj ve konuşma bazlı ücretlendirme sistemini farklı ülkelerde uzun süredir kademeli olarak uyguluyor.

Türkiye’de de WhatsApp Business Platformu’nu (API) sistemlerine bağlayan orta ve büyük ölçekli şirketler, pazarlama, doğrulama ve müşteri hizmetleri amacıyla gönderdikleri mesajlar için mesaj kategorisine göre değişen ücretler ödüyor.

BİREYSEL KULLANICILAR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Türkiye’de standart WhatsApp uygulamasını kullanan bireysel kullanıcılar için bu nedenle yeni bir mesaj ücreti bulunmuyor. WhatsApp Business uygulamasını telefonundan manuel şekilde kullanan esnaf ve küçük işletmeler de bu sistem kapsamında ekstra bir ücret ödemiyor.

Ücretlendirme, WhatsApp Business Platformu yani API üzerinden otomatik ve kurumsal mesajlaşma yapan işletmeleri ilgilendiriyor.