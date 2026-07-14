Vicdansız sürücü 3 çocuğu yaraladı, araç değiştirip kaçtı!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bisiklet süren çocuklara otomobil çarptı. Olayda 3 çocuk yaralanırken, sürücü aracı bırakıp başka bir otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

KAZA ADLİYE ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı önünde gerçekleşti. Bisiklet süren, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN BAŞKA BİR ARAÇLA KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savrularak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde duran başka bir araca binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2’SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)