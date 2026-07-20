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Venezuela'daki depremde ölü sayısı 5 bini geçti

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 208'e ulaştı. Yaralı sayısının 16 bin 740 olduğu açıklanırken, bölgede 107 geçici barınma kampında 23 bin 820 kişinin kaldığı bildirildi.

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Venezuela'daki depremde ölü sayısı 5 bini geçti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin güncel verileri paylaştı. Rodriguez, can kaybının 89 artarak 5 bin 208'e yükseldiğini duyururken, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

CAN KAYBI 5 BİN 208'E YÜKSELDİ

Rodriguez, 107 geçici barınma kampında 23 bin 820 kişinin kaldığını, bugüne kadar ise 128 bin 324 aileye yardım ulaştırıldığını ifade etti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam bin 388 artçı sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE PLANI VE YENİDEN YAPILANMA

Venezuela Çevre Bakanlığı, depremlerden en ağır şekilde etkilenen La Guaira kenti kıyılarının temizlenmesi ve yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan "Çevresel İyileştirme Planı"nda ilerleme sağlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kıyı şeridinin ekolojik dengesini yeniden sağlamak ve ekosistemi onarmak için bölgeye özgü bitki türlerinin dikileceği ifade edildi.

2 MİLYON TON ENKAZ

Çevre Bakanı Nelson Rodriguez ise basına yaptığı açıklamada, çifte depremin ardından bölgede 2 milyon 106 bin ton enkaz oluştuğunu söyledi. Bu verinin, Venezuela hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında yapılan tahmin modellemesiyle belirlendiğini kaydetti.

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7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. UNDP ise 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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