Vedat Milor "9 bin euro aldı" diyen dondurmacı için yasal süreci başlattı

Vedat Milor İstanbul Erenköy'de bulunan bir dondurma işletmesinin sahibi olduğunu belirten Levent isimli kişinin iddialarıyla gündeme geldi. 18 Ağustos'ta Şikayetvar'a yaptığı başvuruda Milor ile tanıtım anlaşması yaptığını öne sürdü.

İşletmecinin iddiasına göre, 10 Temmuz'da gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Milor'a işletmenin tanıtımı karşılığında 9 bin euro ödeme yapıldı. Ödemenin elden gerçekleştirildiğini belirten işletmeci, anlaşmaya ilişkin WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve iş yerinin iç görüntülerinin de bulunduğunu iddia etti.

VEDAT MİLOR "9 BİN EURO ALDI" DİYEN DONDURMACI İÇİN YASAL SÜRECİ BAŞLATTI

İddialara göre tanıtım çekiminin ve paylaşımın anlaşma sonrasında bir hafta içinde yapılması planlandı. Ancak çekim birkaç kez ertelendi ve 24 Temmuz'da gerçekleştirildi.

İşletme sahibi, çekimin ardından hazırlanan içeriğin yayımlanmadığını öne sürdü. Başka dondurma işletmelerine ait içeriklerin kendilerinden önce yayımlandığını belirten işletmeci, yaşanan gecikmenin sezonluk faaliyetlerinde zarara yol açtığını ileri sürdü.

Levent isimli işletmeci, 27 Ağustos'ta yaptığı güncellemede de söz konusu içeriğin henüz yayımlanmadığını belirtti. İddialar 31 Ağustos gecesi bazı internet sitelerinde haberleştirilirken, 1 Eylül'de sosyal medyada daha geniş şekilde gündeme geldi.

İddiaların sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayılmasının ardından Vedat Milor'dan açıklama geldi. Yemek eleştirmeni ve akademisyen Milor, X hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yapılan haber ve paylaşımların "iftira niteliğinde" olduğunu belirtti.

Milor, söz konusu paylaşımlara ilişkin avukatı aracılığıyla yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Milor açıklamasında, "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.