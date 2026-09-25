Vatandaşlık maaşı geliyor! Başvuru şartları neler olacak?

İktidarın “sosyal yardımda yapısal reform” olarak duyurduğu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için hazırlıklar hızlandı. Milyonlarca dar gelirli ve emekliyi ilgilendiren sistemin, 2027 bütçesinin ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yeni modelde destek miktarı ve türü, hanelerin bulunduğu il ve ilçedeki geçim koşullarına göre belirlenecek.

Milyonlarca dar gelirli vatandaşın ve düşük gelirle geçinmeye çalışan emeklilerin gözü, iktidarın üzerinde çalıştığı yeni sosyal yardım modeline çevrildi. Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak da anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için yasal düzenleme sürecine ilişkin takvim de netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, 2027 bütçe görüşmelerinin Meclis’te tamamlanmasının ardından GETAD için bütçe planlaması yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde sistemin hayata geçirilmesi için yasa teklifinin TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

Sistemin 2027 yılı içinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

HER İLE AYNI DESTEK VERİLMEYECEK

Yeni modelle birlikte sosyal yardımlarda hane bazlı ve bölgesel ihtiyaç analizinin öne çıkarılması planlanıyor. Desteklerin, il ve ilçe düzeyinde yapılacak incelemelerin ardından hanelerin gelir durumu ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi öngörülüyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde tüm dar gelirli hanelere aynı tür ve miktarda yardım yapılması yerine, bölgesel geçim koşulları dikkate alınacak.

Kaynaklar, uygulamanın temel yaklaşımını şöyle ifade ediyor:

Tek tek il il, ilçe ilçe ihtiyaçlar belirleniyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin tamamına aynı destekler sağlanmayacak. Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen aynı olmayacak.

Buna göre, bir bölgede hane bütçesi üzerindeki en büyük yük enerji ve ısınma giderleri olurken, başka bir bölgede kira gibi farklı bir ihtiyaç ön plana çıkabilecek. Desteklerin de bu ihtiyaçların hane bütçesindeki ağırlığına göre belirlenmesi planlanıyor. GETAD ile sosyal yardımların, yalnızca gelir düzeyine değil, ailenin bulunduğu bölgedeki gerçek geçim maliyetine göre farklılaştırılması hedefleniyor.