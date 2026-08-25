Vatandaşa eli cebinde hitap eden AKP'li Elitaş'a büyük tepki

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, hafta sonunda memleketi Kayseri’de düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Develi Belediyesi kürsüsünde halka hitap eden Elitaş'ın konuşma sırasındaki beden dili ve tavırları dikkat çekti.

KÜRSÜDE BİR ELİ CEBİNDE KONUŞTU

Kürsüde yaptığı konuşma boyunca bir elini pantolonunun cebinde tutan ve diğer eliyle jestler yaparak vatandaşlara geçmiş seçim dönemlerindeki su taleplerini anlatan Elitaş’ın bu anları kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu ve yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.

"DAHA CİDDİ BİR DURUŞ GEREKMEZ MİYDİ?"

Elitaş’ın kürsüdeki rahat tavırları ve eli cebinde konuşması yerel medya tarafından da sert şekilde eleştirildi. Haberi sayfalarına taşıyan yerel basın, "Bu görüntüye halk tepkili. Vatandaşa böyle mi hitap edilir" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Yayımlanan haberde, siyasetçilerin resmi programlardaki sorumluluğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Elbette bir siyasetçinin konuşma tarzı ve beden dili kişisel tercihidir. Ancak vatandaşın karşısına çıkan, özellikle de resmî nitelikteki bir programda kürsüye çıkan bir siyasetçiden daha ciddi, daha özenli ve bulunduğu makama yakışır bir duruş beklenmesi son derece doğal. Çünkü kürsüdeki duruş yalnızca kişiyi değil, temsil ettiği makamı ve siyasi anlayışı da yansıtıyor. Vatandaşın karşısına çıkarken biraz daha özenli ve ciddi bir duruş sergilenmesi gerekmez miydi?”