Vatandaş konteynerde AKP'li belediye külliye peşinde

6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti. 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, şehirlerin yerle bir olduğu felaketin en ağır vurduğu illerin başında Hatay geliyor. Kentte nüfusun en az yüzde 10'una denk gelen 150 binin üzerinde depremzede, yaşamını halen konteyner kentlerde sürdürüyor. Konteynerlerde barınan vatandaşlar için altyapı sorunları, elektrik ve su kesintileri devam ediyor. Diğer yandan kentte bitirilen bazı konut projelerinde altyapı ve üstyapı eksiklikleri bulunuyor; depremzedeler bu eksiklikler nedeniyle konutlara yerleşemiyor.

BELEDİYENİN TERCİHİ 393 MİLYON LİRALIK KÜLLİYE

Vatandaşların konut ve altyapı sorunu çözülmeyi beklerken, AKP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde bir külliye inşa ediyor. Belediye, "Kırıkhan Külliyesi" projesi için bugüne dek iki ayrı ihale düzenledi ve projeye aktarılan toplam harcama miktarı 393 milyon 245 bin 222 liraya ulaştı. Kalıcı konutların teslim süreci tamamlanamazken, belediye külliye inşaatını bu yılın sonunda bitirmeyi planlıyor.

İNŞAAT BİTMEYİNCE İKİNCİ İHALE DÜZENLENDİ

Külliye projesi için ilk ihale 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirildi. 'Hatay İli Kırıkhan İlçesi, Karataş Mahallesi Eğitim Tesisleri, Yurt, Lojman ve Cami İnşaatları Yapım İşi' başlığıyla düzenlenen ihale sonucunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi 28 Kasım 2024 tarihinde 207 milyon 763 bin 505 liralık ilk sözleşmeyi imzaladı. 2025 yılında başlayan inşaat süreci tamamlanamadı. Bunun üzerine belediye, 30 Nisan 2026 tarihinde bir kez daha ihaleye çıktı ve 185 milyon 481 bin 717 liralık yeni bir sözleşme daha imzaladı.

9 BİN METREKARELİK ALANDA NELER VAR?

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yıl sonunda tamamlamayı hedeflediği Kırıkhan Külliyesi, 9 bin 715 metrekarelik bir arsa üzerinde yer alıyor. Toplam 9 bin 35 metrekare inşaat alanına sahip projenin içerisinde; 350 kişilik cami, 11 hafız hazırlama odası, 15 derslik, 150 kişilik yemekhane, 200 kişilik yurt ve 6 adet 3+1 misafir konutu bulunuyor.