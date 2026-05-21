Vatandaş arabasını sağlam kazığa bağladı: Baraj taşar sel basarsa diye hazırlığını yaptı

Tokat’ta aylardır süren yoğun yağışlar, Yeşilırmak Nehri üzerinde kurulu Almus Barajı’nı 33 yılın ardından tam doluluk oranına ulaştırdı. Barajın taşmaya başlamasıyla teyakkuza geçen AFAD ve belediye ekipleri bölgede geniş çaplı tahliye operasyonları yürütürken, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşlar da mülklerini korumak için sıra dışı yöntemlere başvurdu.

VATANDAŞ ARABASINI SAĞLAM KAZIĞA BAĞLADI

Baraj sularının yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine Tokat halkı kendi güvenlik önlemlerini devreye soktu. tokatsondakika'nın haberine göre, sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, birçok kişinin ev ve dükkan girişlerine kum torbaları yığdığı görüldü.

En dikkat çeken önlem ise araç sahiplerinden geldi. Vatandaşlar, sel sularına kapılmaması için otomobillerini ağaçlara halatlarla bağlayıp üzerlerini muşambalarla kapattı.

Aracını ağaca bağlayan bir vatandaş, “Belediyemiz çalışıyor, biz de atımızı arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz. Kaçarsa kaçsın” sözleriyle yaşadıkları tedbir sürecini anlattı.

Turhal ilçesinde de esnafın benzer şekilde kum torbalarıyla iş yerlerinin önüne set kurduğu kaydedildi.

BARAJ TAŞAR SEL BASARSA DİYE HAZIRLIĞINI YAPTI

Bölgedeki riskin boyutlarını paylaşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, şimdiye kadar 464 hane ve 42 iş yerinin tahliye edildiğini duyurdu. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 58 personelin görev yaptığı sahada, 842 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Taşkın riskini minimize etmek amacıyla nehir üzerindeki iki köprü kontrollü şekilde yıkılırken, ekipler iş makineleriyle ırmak kenarlarına taşlarla tahkimat yaptı.

Hazırlıklar sadece yerleşim yerleriyle sınırlı kalmadı; bölgedeki hayvancılık faaliyetleri de koruma altına alındı. Operasyon kapsamında 10 bin 333 büyükbaş, 3 bin 500 küçükbaş hayvan ve 2 bin 500 arı kovanı güvenli bölgelere nakledildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ekiplerin 24 saat esasına göre sahada olduğunu ve teknolojik imkanların yanı sıra dronlarla su seviyesinin anlık takip edildiğini belirterek, büyük bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.