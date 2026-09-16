'Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi gözaltına alınmadan önce böyle görüntülendi
Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Öz'ün düğünden iki gün sonra Maslak'taki siteden ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.
Van’da düğün görüntüleri sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan ile 'Vanlı Kara Haydar' adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'daki düğün görüntüleri gündem oldu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
ÇAĞLA ÖZ DE TUTUKLANDI
Çağla Öz Tançalan da 12 Eylül'de İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderilen Öz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER
Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tançalan'ın düğününün ardından iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı. (DHA)