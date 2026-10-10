Vanlı Kara haydar soruşturması: 2.5 Milyar TL'ye el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce İstanbul'da iki araçta 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar ele geçirilen soruşturmada, bu kez Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para bulundu. Böylece operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaştı. Ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 8'i tutuklandı.

ANTALYA’DA ÇIKAN KASA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

2,5 MİLYAR LİRALIK PARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği önceki operasyonlarda da yüklü miktarda nakit para bulunmuştu. 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki araçta gerçekleştirilen aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları ele geçirilmiş, paraların o tarihteki döviz kuru üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu belirtilmişti.

Son operasyonda Antalya'da bulunan 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarındaki parayla birlikte, soruşturma kapsamında ele geçirilen paraların açıklanan TL değerleri üzerinden hesaplanan nominal toplamı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye yükseldi. Böylece ele geçirilen nakit paraların toplam tutarı yaklaşık 2,5 milyar TL'ye yaklaştı.

SAHTE DÖVİZ İDDİASI

Soruşturma kapsamında ele geçirilen yüksek miktardaki dövizlere ilişkin dikkat çeken yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. Soruşturmada adı geçen kişilrin elinde bulunan paraların bir bölümünün sahte dolar ve avro olduğu öğrenildi.

Söz konusu banknotların miktarının ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceklerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Ele geçirilen dövizler içerisinde sahte banknotların da bulunması, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialar açısından da önem taşıyor.

PARA TOPLADILAR İDDİASI

Soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden bir kişinin şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini beyan etti.

Şikâyetçi ayrıca Mehmet Fatih Tançalan'ın görüntülü görüşmeler sırasında kendisine yüksek miktarda nakit para gösterdiğini, bu yöntemle güvenini kazandığını ve kendisinden para alarak dolandırdığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakkı Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Doğan, ifadesinde Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 GÖZALTI

Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik 6 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi yakalanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve olası bağlantıları da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında 9 Ekim 2026 tarihinde Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel hakkında tutuklama kararı verildi.

Fatmanur Tançalan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a ulaştı. (DHA)