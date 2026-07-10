Van’da TIR’a uyuşturucu baskını: 333 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Van’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda 333 kilogram skunk ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, yabancı uyruklu kişilerin kullandığı bir TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda araçta yapılan aramalarda 333 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonların güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. (DHA)