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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Van'da 3.9 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Van'ın Çatak ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Van'da gerçekleşen depremin saati 09:31 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Çatak ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 5 KİLOMETRE

Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 5 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 3.9
Yer: Akçabük-Çatak (Van)
Tarih: 01-07-2026
Saat: 09:31:46 TSİ

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

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AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verilerde ise depremin 7.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, paylaşılan veriler ise şu şekilde:

Büyüklük: 3.6
Yer: Çatak (Van)
Tarih: 01-07-2026
Saat: 09:31:48 TSİ

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Van AFAD Kandilli Rasathanesi
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