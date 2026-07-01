Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Van'da 3.9 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Van'ın Çatak ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Van'da gerçekleşen depremin saati 09:31 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Çatak ilçesi olarak belirlendi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 5 KİLOMETRE
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 5 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 3.9
Yer: Akçabük-Çatak (Van)
Tarih: 01-07-2026
Saat: 09:31:46 TSİ
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK AÇIKLADI
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verilerde ise depremin 7.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, paylaşılan veriler ise şu şekilde:
Büyüklük: 3.6
Yer: Çatak (Van)
Tarih: 01-07-2026
Saat: 09:31:48 TSİ