Van güne depremle uyandı

Türkiye peş peşe yaşanan depremlerle güne hareketli başladı. Dün merkez üssü Malatya olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Van’da sarsıntı meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Van’ın Saray ilçesine bağlı Kurucan bölgesinde meydana gelen depremle ilgili verileri Kandilli Rasathanesi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre deprem saat 06.46’da kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken, depremin yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.