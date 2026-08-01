Van Gölü'nün incileri limanları doldurdu: Milyonlarca yavru göle dönüyor

Van Gölü'nün tuzlu sularında yaşayan ancak üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yavruları, kuluçka sürecinin ardından derelerden geçerek göle dönmeye başladı. Bölgede 15 binden fazla kişinin geçim kaynağı olan türün bu yılki üreme göçü, yağışların etkisiyle son yılların en verimli dönemi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye iç sularının en büyük balık stoğunu oluşturan inci kefalleri, 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki üreme göçünü tamamladı. Yumurtalarını tatlı sulara bırakan balıkların ardından yumurtadan çıkan milyonlarca yavru, annelerinin izinden Van Gölü'ne ulaşmaya başladı.

YAĞIŞLAR CAN SUYU OLDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda kuraklığın akarsu debilerini düşürerek balıkların göçünü zorlaştırdığını belirtti. Akkuş, 2026 yılında yağışların fazla olmasıyla akarsu debilerinin yükseldiğini ve bunun üreme göçünü olumlu etkilediğini vurguladı.

Doç. Dr. Akkuş, "Bu yıl üreme döneminde yağışların fazla olması nedeniyle akarsu debileri oldukça yüksekti. Bu durum balıkların üreme göçünü olumlu etkiledi. Ayrıca Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat esasına göre yol ve dere kenarlarında görev yaparak kaçak avcılıkla etkin mücadele etti. Böylece hem inci kefali korundu hem de Van Gölü'ndeki balıkçıların ve bölge insanının ekmeğine sahip çıkıldı" diye konuştu.

KAÇAK AVCILIKLA ETKİN MÜCADELE

Bölgede 15 binden fazla kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. Önceki yıllarda üreme döneminin en büyük tehdidi kaçak avcılık olarak öne çıkıyordu. Bu yıl jandarma ekiplerinin 24 saat esasıyla dere kenarlarında ve yollarda nöbet tutması türün korunmasında belirleyici rol oynadı.

LİMANLAR YAVRU CENNETİNE DÖNDÜ

Üreme döneminin başarısının en somut göstergesinin göl kıyısındaki limanlardaki yavru yoğunluğu olduğunu vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:

"İnci kefalleri gölden akarsulara girerek yumurtalarını bıraktı ve yeniden Van Gölü'ne döndü. Yumurtalardan çıkan yavrular ise tıpkı anneleri gibi akarsuyun aşağısına doğru giderekten annelerinin vatanı olan Van Gölü ile buluştular. Üreme döneminin başarılı geçip geçmediğinin en büyük göstergesi üreme döneminden sonraki limanlarda gözüken yavruların bolluğu.

Bugün Van Gölü kenarına gittiğiniz zaman limanlar adeta yavru cennetine dönmüş durumda. Hayata yeni başlamış olan inci kefali yavrularıyla dolu. Buradaki yavrular üç sene sonra yani üreme yaşına geldiklerinde tıpkı anneleri gibi Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üreme yolculuğuna başlayacak ve buradaki stokun devamlılığı sağlanmış olacak."

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist inci kefallerinin akıntıya karşı zıplayarak engelleri aştığı bu göçü izlemeye geliyor. Üç yıl sonra üreme yaşına ulaşacak yavrular, anneleri gibi aynı yolculuğa çıkarak türün devamlılığını sağlayacak.

(DHA)