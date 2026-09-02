Van Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin için tarih belli oldu, adaya seferler başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel izin çerçevesinde yılda yalnızca bir gün ibadete imkan tanınan tarihi mekanda, 95 yıllık uzun bir aradan sonra ilk ayin 19 Eylül 2010 tarihinde icra edilmişti. Bu yıl 14'üncüsü organize edilen etkinliğin eksiksiz ve planlandığı şekilde tamamlanması amacıyla Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile diğer ilgili resmi kurumlar nezdindeki saha ve güvenlik koordinasyonları devam ediyor.