Van Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin için tarih belli oldu, adaya seferler başlıyor
Van Gölü'ndeki 1100 yıllık Akdamar Kilisesi, 14. ayine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek tarihi buluşma öncesi ulaşım ve organizasyon planlamaları tamamlandı. Yurt içi ve dışından katılım bekleniyor.
Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası, tarihi bir etkinliğe daha sahne olmaya hazırlanıyor. Ada içerisinde yer alan 1100 yıllık tarihi Surp Haç Kilisesi (Akdamar Kilisesi), bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek olan yıllık ayine ev sahipliği yapacak.
Türkiye Ermenileri Patrikliği koordinasyonunda organize edilen program, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi yapıdaki dini merasimin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yürütmesi öngörülüyor. Ayin programına gerek yurt içinden gerekse yurt dışından geniş çaplı bir ziyaretçi katılımının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
95 YILLIK ARANIN ARDINDAN İBADETE AÇILMIŞTI
Tarihi yapının yakın geçmişteki kronolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2005 yılında başlattığı restorasyon projesine dayanıyor. İlgili çalışmaların neticelenmesiyle birlikte kilise, 2007 yılında gerçekleştirilen uluslararası katılımlı resmi bir törenle "anıt müze" statüsünde ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel izin çerçevesinde yılda yalnızca bir gün ibadete imkan tanınan tarihi mekanda, 95 yıllık uzun bir aradan sonra ilk ayin 19 Eylül 2010 tarihinde icra edilmişti. Bu yıl 14'üncüsü organize edilen etkinliğin eksiksiz ve planlandığı şekilde tamamlanması amacıyla Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile diğer ilgili resmi kurumlar nezdindeki saha ve güvenlik koordinasyonları devam ediyor.
ADAYA ULAŞIM İÇİN 15 TEKNE GÖREV YAPACAK
Etkinlik günü adaya ulaşımı sağlayacak deniz araçlarında da hazırlıklar tamamlandı. Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar İskelesi'nde tekne kaptanlığı yapan 35 yaşındaki Erkan Avcı, ayin dönemi için tüm bakım ve operasyonel süreçleri bitirdiklerini ifade etti.
Hizmet kapasitesi ve süreç hakkında bilgi veren Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Akdamar Adası'na tekneyle yolcu taşıyoruz. Önümüzdeki hafta Akdamar'da ayin var. Bu yıl yoğun ilgi bekliyoruz. Geçmiş yıllarda ayin günlerinde yoğunluk yaşanıyordu. Bu yıl daha fazla ziyaretçinin geleceğini umut ediyoruz. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Teknelerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Bakımlarını yaptık. Burada 15 tekne ile hizmet veriyoruz. Ayin öncesinde adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşları da teknelerle Akdamar Adası'na taşıyoruz. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Pazar günü gelecek olanları teknelerimizle adaya taşıyacağız. Herkesi Akdamar Adası'na bekliyoruz."