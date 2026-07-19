Valizini kapan iş umuduyla yollara düştü! En çok o şehir tercih edildi

TÜİK verilerine göre geçen yıl 488 bin 643 kişi iş değişikliği veya yeni bir işe başlamak için yaşadığı şehri değiştirdi. İş nedeniyle en fazla göç alan il İstanbul olurken, Ankara ve İzmir’de listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye’de binlerce kişi daha iyi bir gelecek umuduyla valizini toplayıp başka bir şehre taşındı. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 488 bin 643 kişi tayin, iş değişikliği ya da yeni bir işe başlamak amacıyla yaşadığı ili değiştirdi.

TÜİKin “İç Göç İstatikleri’ne göre, 2025 yılında iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Eğitim, hane fertlerine bağlı taşınma, medeni durum değişikliği ve daha iyi konut arayisi göçün öne çıkan nedenleri arasında yer aldı. Verilere göre, 2025 yılında şehir değiştiren her 5 kişiden biri iş nedeniyle yaşadığı şehri terk etti. İş nedeniyle göç edenlerin 315 bin 87’sini erkekler, 173 bin 556’sını kadınlar oluşturuyor.

EN ÇOK İSTANBUL TERCİH EDİLDİ

TÜİK verilerine göre, iş nedeniyle en fazla göç alan il İstanbul oldu. Geçen yıl 72 bin 141 kişi iş gerekçesiyle megakente taşındı. İstanbul’u 41 bin 313 kişiyle Ankara, 24 bin 665 kişiyle İzmir izledi.

(AA)