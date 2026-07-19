Valinin taytına kafayı takan butlancı vekil sosyal medyada kepenk indirdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yanında saf tutan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partisinin genel merkezine polis baskını yapılırken sessiz kalıp Ardahan Valisi'nin hafta sonu giydiği bisiklet kıyafetini hedef aldı. Butlancı vekilin Meclis kürsüsünden başlattığı ve iktidar trollerinin dahil olduğu kıyafet tartışması valinin merkeze çekilmesiyle sonuçlandı.

MAHKEME KARARIYLA GELEN YÖNETİME DESTEK VERDİ BİSİKLET KIYAFETİNE SES ÇIKARDI

Aynı zamanda bir avukat olan İnan Akgün Alp, 21 Mayıs'ta alınan 'mutlak butlan' kararının ardından parti içinde mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren azınlık grupta yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanının mahkeme kararıyla değiştirilmesi, 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine çevik kuvvet polisinin kapıyı kırarak girmesi ve gün aşırı CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar karşısında hiçbir rahatsızlık duymayan Alp, mesaisini Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin spor yaparken giydiği kıyafete harcadı.

Bürokrat kimliğinin yanı sıra bisiklet ve kürek sporlarıyla ilgilenen Vali Çiçekli, kentte spor faaliyetlerinin artması ve bir bisiklet festivali düzenlenmesi amacıyla vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Çiçekli'nin bu etkinlikte giydiği bisiklet kıyafeti, butlancı vekil İnan Akgün Alp'in radarına girdi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN 'ASMA YAPRAĞI' TALEBİ

Vali Çiçekli'yi kullandığı ifadelerle eleştiren Milletvekili Alp, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Alp, kürsüden İçişleri Bakanlığı'na seslenerek, "İçişleri Bakanı ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin, asma yaprağı taksınlar" sözlerini sarf etti. Alp'in bu ifadelerinin hemen ardından AKP'li troller devreye girerek Vali Çiçekli'yi hedef tahtasına oturttu. Sosyal medyada yürütülen bu kampanyanın ardından, 18 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Vali Çiçekli, Ardahan Valiliği görevinden alındı.

ÇELİŞKİLİ TAVIR SEÇMENE HESAP KAPATTIRDI

Partisinin genel başkanının mahkeme kararıyla değiştirilmesini ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonları normal karşılayıp Meclis'e valinin spor kıyafetini taşıyan İnan Akgün Alp, CHP seçmeni tarafından tepkiyle karşılandı. Kendi kitlesinden gelen sert eleştiriler üzerine geri adım atmayan Alp, çözümü sosyal medya hesabını etkileşime kapatmakta buldu ve kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapmasını engelledi.

GÖREVDEN ALINAN VALİ ÇİÇEKLİ: PEDALLAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Kararnamenin yayımlanmasıyla görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli, kararı ve tartışmaların odağındaki kıyafetini şu sözlerle değerlendirdi:

"Pedallamaya devam. Ben yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyorum. Karar büyüklerimizin takdiridir.

Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, bir kıyafetidir.

Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz."