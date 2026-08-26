Valilikten Üsküdar seçimleri açıklaması: Başkanlığı birinci veya ikinci meclis başkan vekili yürütecek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar'da seçim yapılmış, Belediye Başkanvekili olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AKP'nin tartışmalar sonrasında mahkemeye taşıdığı seçimin yenilenmesine karar verildi. Valilik, o zamana kadar başkanlık görevini meclis birinci ya da ikinci başkan vekili tarafından yapılmasına karar verdi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sargu sayılı kararı ile tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ'ın yerine Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin alınan 05.08.2026 tarihli 76 No.lu meclis kararının İstanbul 2. İdare Mahkemesince "dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca" yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır.

YENİDEN YAPILACAK SEÇİMİN TARİHİ BELLİ DEĞİL

AKP'li Belediye Meclis üyelerinin seçim sonucuna itiraz etmesinin ardından mahkemeye taşınan süreçte İstanbul 2. İdare Mahkemesi kabul kararı verdi. Başkanvekilliği seçimlerinin yenilenmesine karar verildi.

AKP'li Üsküdar Belediyesi Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin’in açtığı dava ile başkanvekili seçiminde oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmedilmişti.

Alınan kararlarda ve yapılacak hizmetlerde Sibel Tan Çetinkaya'nın Başkanvekilliği de durduruldu.