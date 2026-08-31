Valilikten kritik uyarı geldi: O ilde denize girmeyin!
Samsun Valiliği'nden kritik uyarı geldi! Valilik, olası boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşlara bugün denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşları bugün denize girmemeleri yönünde uyardı.
Samsun Valiliği, Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan meteorolojik verileri değerlendirerek kent genelindeki vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
BOĞULMA VAKALARINA KARŞI UYARI
Valilik açıklamasında, kent genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtildi. Olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri gerektiği vurgulandı.
2 İLDE YASAK
Öte yandan Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı. (DHA)