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Halk TV Türkiye Valilikler peş peşe uyardı: 4 ilde denize girmek yasaklandı!

Valilikler peş peşe uyardı: 4 ilde denize girmek yasaklandı!

Elverişsiz hava şartları nedeniyle 4 ilde denize girme yasağı getirildi. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin valilikleri, boğulma vakalarını ve muhtemel üzücü olayları önlemek adına yarın plajları kapatma kararı aldı.

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Valilikler peş peşe uyardı: 4 ilde denize girmek yasaklandı!

Olumsuz hava koşulları, Karadeniz’in doğusundaki dört ilde sahilleri boşalttı. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin valilikleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girilmesini tamamen yasakladı.

TRABZON VALİLİĞİNDEN CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Trabzon Valiliğinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir"

GİRESUN, RİZE VE ARTVİN'DE DE PLAJLAR KAPATILDI

Benzer kararlar bölgedeki diğer illerden de geldi. Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

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Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yasak kararına uyması gerektiğinin altını çizdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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