Valilik saat verdi: İstanbul’da 'sel ve su baskını' alarmı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmeleri doğrultusunda, kent genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

SEL, SU BASKINI VE RÜZGAR TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, yağışların getirebileceği riskler vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre, ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." (ANKA)