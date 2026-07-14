Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Valilik saat verdi: İstanbul’da 'sel ve su baskını' alarmı

Valilik saat verdi: İstanbul’da 'sel ve su baskını' alarmı

İstanbul Valiliği, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceğini belirterek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Valilik saat verdi: İstanbul’da 'sel ve su baskını' alarmı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmeleri doğrultusunda, kent genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

SEL, SU BASKINI VE RÜZGAR TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, yağışların getirebileceği riskler vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre, ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." (ANKA)

Valilik saat verdi: İstanbul’da 'sel ve su baskını' alarmı - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul İstanbul Valiliği Yağmur Sel Uyarı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro