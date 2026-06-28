Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı kapsamında, bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

Valilikten tarafından açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığına dikkat çekilerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla karar alındığı aktarıldı.

Yurttaşlardan yasağa uymaları ve can güvenlikleri açısından denize girmemeleri istendi. Sahil kesimlerinde gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü de ifade edildi.

Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, kararın bugün il genelindeki tüm sahilleri kapsadığı bildirildi

RİP AKINTISI NEDİR?

Halk arasında çeken akıntı olarak tanımlanan rip akıntısı kıyıya vuran suyun dar bir kanaldan hızla denize geri dönmesi ile meydana gelen güçlü bir akıntıdır. Bu akıntı, yüzücüleri kısa sürede kıyıdan açığa sürükleyebilir. Uzmanlar rip akıntısına kapılan kişilerin panik yapmadan kıyıya doğru yüzmek yerine akıntıya paralel bir şekilde yüzerek akıntının dışına çıkmaya çalışmaları ve ardından güvenli bir şekilde kıyıya yönelmeleri gerektiğini belirtiyor. Özellikle dalgalı ve rüzgârlı havalarda denize girilmemesi ise en etkili koruma yöntemleri arasında gösteriliyor. (DHA)