Valilik açıkladı! Gece yarısı başlıyor: Motosiklet ve motokuryelere yasak

Kocaeli'de kuvvetli yağış beklenmesi nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına geçici olarak yasak getirildi. Yasak, 30 Eylül Çarşamba günü saat 00.01'de başlayıp 12.00'ye kadar uygulanacak.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların Kocaeli'de yarın (30.09.2026 Çarşamba) günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesinin beklendiği belirtildi.

TRAFİĞE ÇIKMALARI YASAKLANDI

Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda tedbir amacıyla motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin 30 Eylül Çarşamba günü 00.01 ile 12.00 saatleri arasında trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Kocaeli Valiliği, uygulamanın kuvvetli yağış nedeniyle tedbir amacıyla alındığını duyurdu.