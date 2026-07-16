Valilik açıkladı! Bingöl'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele doğrultusunda alınan karara yer verildi.

Açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bingöl il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihlerinde yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı. (AA)

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR, NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Orman yangınları; aşırı sıcak hava, yıldırım düşmesi ve kuraklık gibi doğal nedenlerin yanı sıra, ihmal ve dikkatsizlik sonucu da meydana gelebiliyor. Söndürülmeden bırakılan ateş, sigara izmariti, anız yakılması ve enerji hatlarındaki arızalar en sık görülen yangın nedenleri arasında yer alıyor.

Yangınlara müdahalede ise ekipler, ihbarın ardından hızla bölgeye sevk ediliyor. Alevlere kara ekipleri, arazözler, iş makineleri ve gerektiğinde yangın söndürme uçakları ile helikopterler havadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için güvenlik tedbirleri alınırken, soğutma çalışmaları ise yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra da devam ediyor.