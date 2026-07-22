Valiliğin '19 Mart' yasaklarının hukuksuzluğu kesinleşti: Emsal niteliği taşıyor

İstanbul Barosu'nun, İstanbul Valiliği'nin Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart 2025'te aldığı bir dizi yasak kararına karşı açtığı davada dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Valiliğin söz konusu yasakları hukuka aykırı bulan İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin kararına karşı yaptığı itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi.

VALİLİĞİN YASAKLARI HUKUKSUZ ÇIKTI

Böylece 19 Mart sürecinde il genelinde alınan 4 günlük eylem yasağının hukuka aykırı olduğu kesinleşmiş oldu.

Karara dair değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosunun Anayasa ve Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan görevleri doğrultusunda hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya devam ettiğini belirtti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu

Valiliğin yasaklarının ardından çok sayıda kişinin, özellikle de üniversite öğrencilerinin gözaltına alındığını, tutuklandığını ve haklarında davalar açıldığını hatırlatan Kaboğlu şunları söyledi:

"Bu anayasa ve hukuk dışı karara karşı açmış olduğumuz idari yargı davası kesinleşti. Karar iptal edildi. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında Valiliğin yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi. Böylece karar kesinleşti. Bu karar emsal nitelik taşıyan bir karardır"

KABOĞLU'NDAN 'GEREĞİ YAPILSIN' ÇAĞRI

Kaboğlu, yasak kararının özellikle üniversite öğrencileri üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, çok sayıda öğrencinin derslerine devam edemediğini, sınavlarını kaçırdığını ve aileleriyle birlikte ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Söz konusu hukuka aykırı işlemler nedeniyle açılan davaların ve mağduriyetlerin halen sürdüğünü belirten Kaboğlu, yargı kararının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatan Kaboğlu, savcılar, hâkimler, üniversite yöneticileri ve kolluk makamlarının kesinleşen yargı kararına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi. Valilere ve kaymakamlara da çağrıda bulunan Kaboğlu, Anayasa'nın 11. maddesi uyarınca idarenin Anayasa'nın emredici hükümlerine uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran benzer kararların bir daha alınmaması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Barosu'nun açtığı davada verilen ve kesinleşen bu kararın, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik idari yasaklara ilişkin bundan sonraki yargı süreçleri açısından emsal oluşturması bekleniyor. (ANKA)