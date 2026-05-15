Vakıf üniversiteleri Türk öğrencilerden yabancılara göre 5 kat fazla ücret alıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitesi rektörlerine verdiği talimat, Türk öğrenciler aleyhine ciddi bir ücret adaletsizliğine neden oldu. Vakıf üniversitesi rektörlerinin "Türk öğrenciler, YÖK’ün politikası yüzünden yabancılardan 5 kata kadar daha fazla ücret ödüyor. Bu kabul edilemez" dediği belirtildi.

MEDİPOL'DE TÜRKLER YABANCILARDAN 5,3 KAT FAZLA ÖDÜYOR

Sözcü'de yapılan karşılaştırmaya göre, Medipol Üniversitesi'nde Türk öğrenciler tıp eğitimine yıllık 1 milyon 760 bin TL (44 bin dolar) öderken, yabancı öğrenciler aynı eğitim için 34 bin dolar ödüyor. Diş hekimliğinde Türkler 46 bin 500 dolar, yabancılar 29 bin dolar öderken, mühendislikte Türkler 24 bin dolar, yabancılar ise sadece 5 bin dolar ödüyor. Bu durumda yabancı öğrenciler, Türk öğrencilere göre 5,3 kat daha ucuza eğitim görüyor.

YÖK'ÜN HEDEFİ: 1 MİLYON YABANCI ÖĞRENCİ

Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısını 379 binden 1 milyona çıkarmayı hedefleyen YÖK'ün talimatıyla, 78 vakıf üniversitesinde yabancı öğrenciler Türk öğrencilerden çok daha düşük ücretlerle eğitim alıyor. Yabancı öğrenciler "döviz getiriyor" diye pazarlansa da, ücretler iki dönem, iki taksitle ve TL'ye endekslenerek alınıyor. YÖK, yabancı öğrencileri döviz artışına karşı da korumuş oldu.

DİĞER VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DURUM

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Türk öğrenciler hukuk için 16,6 bin dolar (665 bin TL) öderken, yabancılar 7 bin dolar (280 bin TL) ödüyor. Mühendislikte de Türk öğrenciler yabancıların 2,5 katı para ödüyor. Koç Üniversitesi, Acıbadem ve Bahçeşehir Üniversiteleri ise Türk öğrencilerin tamamına yüzde 50 burs uygulayarak fiyatları dengelerken, yabancı ücretlerini daha yüksek tutuyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE YABANCI ÜCRETLERİ DÜŞÜK

Devlet üniversitelerinde ise durum farklı. ODTÜ'de yabancı öğrenciler yıllık 800-1200 dolar (36 bin-54 bin TL) öderken, Gebze Teknik Üniversitesi'nde pilotaj eğitimi alan yabancılar yıllık sadece 51 bin 462 TL (1142 dolar) ödüyor. ODTÜ'de yüksek lisans yapan bir yabancı öğrenci ise yıllık sadece 375 dolar (yaklaşık 16 bin 890 TL) ödeyerek bir yılda ODTÜ diploması alabiliyor.