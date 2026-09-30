Vahdettin'in torununun kasasını boşattı! Gardıroptan başlayıp saray mücevherine kadar uzandı

Sarıyer'de yaşayan Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Avukat Mesude Evliyazade, 4 Şubat 2025'te bilinen bir ajans üzerinden Türkan Ç.'yi yatılı yardımcı olarak işe aldı. Ancak işe alımdan kısa süre sonra evdeki eşyalar tek tek ortadan kaybolmaya başladı.

Önce kıyafetler, ayakkabılar ve çantalar eksildi. Evliyazade kayıpların tesadüf olmadığını anlayıp çekmeceleri ve kasayı kontrol ettiğinde, asıl hedefin ailesinden kalan tarihi mücevherler olduğu ortaya çıktı.

ULVİYE SULTAN'IN 6 MİLYONLUK BİLEZİĞİ YOKTU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre evde yapılan incelemede, Ulviye Sultan'dan miras kalan ve piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan pırlanta işlemeli altın bileziğin yerinde olmadığı görüldü. Bileziğin yanı sıra yüzükler, küpeler ve lüks giyim eşyaları da çalınmıştı. Toplam zarar 11 milyon 650 bin lirayı buluyordu.

Evliyazade 17 Mart 2025'te emniyete giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde, ajans referansıyla eve giren Türkan Ç.'nin değerli eşyaları parça parça dışarı taşıdığını tespit etti.

ÇALINAN EŞYALARI KIZI İZMİR'E KADAR PAZARLADI

Soruşturmayı derinleştiren polis, evdeki hırsızlığın bir aile operasyonuna dönüştüğünü belirledi. Türkan Ç.'nin evden çıkardığı eşyaları, kızı S.N.Ş. piyasaya sürüyordu.

Düzenlenen operasyonda Türkan Ç. ve kızı yakalandı. Yapılan aramalarda 79 parça lüks çanta, kıyafet ve ev eşyası ele geçirildi. Takibi sürdüren ekipler, çalınan 20 parça kıymetli eşyanın ise çoktan İzmir'e gönderildiğini tespit edip orada el koydu.

BİRİNE CEZAEVİ DİĞERİNE ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Türkan Ç. tutuklanırken, milyonluk çalıntı malları piyasada satan kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, yatılı yardımcı Türkan Ç.'yi "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ajans referansıyla eve giren bir çalışanın koca bir mirası yok etmesi ve çalıntı malları nakde çeviren ayağın sokakta kalması ise güvenlik ve denetim zafiyetini bir kez daha ortaya koydu.