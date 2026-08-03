Uzun yıllardır böylesi görülmedi! 400 bin tonun üzerine çıktı

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Buğday verimlerinde tarladan tarlaya önemli farklılıklar bulunduğunu dile getiren Arabacı, "Bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre daha yağışlı bir sezon yaşandı. Verimler genel olarak güzel. Ancak yağışlar nedeniyle bazı üreticiler yabancı otla mücadelede geç kaldı. Ot ve hastalık nedeniyle dekarda 350-400 kilogram ürün alan da var, 600-700 kilogram hasat eden de var." ifadelerini kullandı.