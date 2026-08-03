Uzun yıllardır böylesi görülmedi! 400 bin tonun üzerine çıktı
Trakya'da buğday hasadı yüzleri güldürdü. Düzenli yağışların etkisiyle Kırklareli'nde üretim uzun yıllar sonra ilk kez 400 bin tonun üzerine çıktı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçilerin buğday hasadı mesaisi tamamlandı.
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alan Trakya'da, buğdayda elde edilen yüksek verim ve kalite üreticileri mutlu etti.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu sene kentte yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını aktardı.
Etkili olan kış yağışlarının buğday üretimine olumlu etki ettiğini belirten Arabacı, il genelinde dekara ortalama 500-550 kilogram verim beklediklerini ifade etti.
Kış aylarında uzun yılların en iyi yağışlarının görüldüğünü söyleyen Arabacı, toprağın suya doyduğunu, ilkbahar döneminde de aralıklarla süren yağışların verimi artırdığını belirtti.
Buğday verimlerinde tarladan tarlaya önemli farklılıklar bulunduğunu dile getiren Arabacı, "Bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre daha yağışlı bir sezon yaşandı. Verimler genel olarak güzel. Ancak yağışlar nedeniyle bazı üreticiler yabancı otla mücadelede geç kaldı. Ot ve hastalık nedeniyle dekarda 350-400 kilogram ürün alan da var, 600-700 kilogram hasat eden de var." ifadelerini kullandı.
Kırklareli'nde yaklaşık 1 milyon dekar alanda üretimi gerçekleştirilen buğday, bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdü.
Geçen sene dekarda ortalama 400 kilogram verim elde edilen buğdayda, bu yıl 550 kilograma ulaşıldı.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kentte bu yıl buğday üretiminin üst seviyede gerçekleştirildiğini belirtti.
Kentte önceki yıllarda en çok üretimin 263 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Şaylan, bu yıl 400 bin tonun üzerine çıktığını aktardı.
Çiftçilerin verimden ve kaliteden memnun olduğunu söyleyen Şaylan, "Geçen yıla göre verimde çok güzel bir artış oldu. Bu sene dekarda ortalama 500 ila 550 kilogram verim aldık. Buğday üretimi Kırklareli'nde üst seviyede gerçekleşti. Uzun yıllardan beri Kırklareli olarak böyle bir verim almamıştık." dedi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda buğday hasadının tamamlandığını belirtti.
Aksoy, bu yıl mevsiminde ve düzenli gerçekleşen yağışların buğday verimini olumlu etkilediğini dile getirdi.
Kent genelinde dekarda ortalama 600 ila 650 kilogram verim beklendiğini aktaran Aksoy, çiftçilerin elde ettikleri ürünlerden memnun olduğunu vurguladı.
Aksoy, yağışların üretim sezonunda uygun dönemlerde gerçekleşmesinin verim artışında etkili olduğunu söyledi. (AA)