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Halk TV Türkiye Uzmanlardan deprem sonrası peş peşe açıklama! 6 Şubat'ı işaret ettiler

Uzmanlardan deprem sonrası peş peşe açıklama! 6 Şubat'ı işaret ettiler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

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Uzmanlardan deprem sonrası peş peşe açıklama! 6 Şubat'ı işaret ettiler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Bölgede paniğe yol açan sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattının yapısı ile 6 Şubat depremleriyle olan bağına dikkat çekti.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: UZUN YILLAR BOYUNCA SÜRECEK

Bir diğer yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise yaşanan sarsıntının 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin artçı/tetiklenen süreci kapsamında olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"6 Şubat depreminin etkileri yeni depremlerle sürüyor, uzun yıllar boyunca da sürecek. Bu sabahki Saimbeyli depremi Elbistan – Göksun kırığının batısında oldu."

Uzmanlardan deprem sonrası peş peşe açıklama! 6 Şubat'ı işaret ettiler - Resim : 1

Tehlike bitmiş değil: Ünlü profesörden Adana depremi sonrası korkutan açıklamaTehlike bitmiş değil: Ünlü profesörden Adana depremi sonrası korkutan açıklama

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ADANA'YA DOĞRU İLERLEYECEĞİNİ SANMIYORUM

Depremin ardından sosyal medya hesabından haritalı bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının fay yapısına ve enerjisine vurgu yaptı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Topallar-Saimbeyli-Adana’da sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonunda 4,8’lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem."

Uzmanlardan deprem sonrası peş peşe açıklama! 6 Şubat'ı işaret ettiler - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Deprem Naci Görür
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