Uzmanından Karadeniz için deprem açıklaması: Aktif faylar var ama...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, Karadeniz'deki tsunami tehlikesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Utkucu, Sakarya ve çevresi için ise asıl yıkıcı tehlikenin Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu ifade etti.

AKTİF FAYLAR VAR!

TV264 ve Medyabar'a konuşan Utkucu, Karadeniz'de özellikle sahillere paralel uzanan aktif ve ters bileşenli fay hatlarının bulunduğunu, zaman zaman deprem ürettiğini belirtti.

Utkucu, 1968 Bartın depreminde deniz tabanının alçalıp yükselmesiyle oluşan tsunami dalgalarının karanın 100 metre içine kadar ilerlediğini ve sahilde yarım metre civarında su yükselmeleri yaşandığını ifade etti.

Karadeniz tabanındaki fayların tam olarak haritalandırılmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Utkucu, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

"Karadeniz'de yapılan sismik çalışmalar genellikle deprem riskinden ziyade enerji kaynaklarını bulmaya yönelik. Ayrıca, hemen güneyimizde çok daha yüksek tehlike barındıran Kuzey Anadolu Fayı olduğu için bilimsel çalışmaların odak noktası o bölge oluyor. Karadeniz'deki fayların 10 bin, 20 bin veya 50 bin yılda bir büyük deprem üretme potansiyeli var ve bunlardan biri geçen yüzyılda (1968) bize denk geldi."

'İHTİMAL DÜŞÜK'

Karadeniz'deki olası bir tsunami riskinin abartılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Utkucu şöyle konuştu:

"Karadeniz'de yaşanabilecek 6 büyüklüğündeki bir depremin yaratacağı yer hareketi ihtimali, Kuzey Anadolu Fayı'nda yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir depremin ihtimalinden çok daha düşüktür."