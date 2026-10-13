'Uzman öğretmen tazminatı' davasında karar çıktı!

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Eğitim Sen, “uzman öğretmen” unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatının ödenmesi talebiyle açtığı davalarda mahkemenin sendika lehine karar verdiğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tazminatın ödenmesine ilişkin açılan davalarda lehe sonuç alındığı bildirildi.

EĞİTİM SEN'DEN UZMAN ÖĞRETMENLİK TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Eğitim Sen, uzman öğretmen unvanına bağlı eğitim öğretim tazminatının ödenmesi amacıyla açılan davalara ilişkin gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Sendikanın açıklamasında, bu unvandan kaynaklanan tazminatın ödenmesi talebiyle açılan davalarda mahkemenin lehe karar verdiği belirtildi.

Eğitim Sen tarafından yapılan duyuruda, “Uzman öğretmen’ unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatı ödenmesi talebine ilişkin açtığımız davalarda, mahkeme lehe karar verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Sendikanın açıklaması, uzman öğretmen unvanından doğan eğitim öğretim tazminatının ödenmesi talebiyle açılan davaların sonucuna ilişkin bilgi içeriyor. Eğitim Sen, mahkemenin davalarda kendi lehine karar verdiğini duyururken, açıklamada kararların ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgiye yer verilmedi. (ANKA)