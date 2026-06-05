Uzman er ve erbaşların kamudaki istihdamı Meclis'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yapısı ile çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler içeren AKP'nin hazırladığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte uzman erbaşlık başvurularından sözleşmeli er ve erbaşların kamu istihdamına kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

UZMAN ER VE ERBAŞLARIN KAMUDAKİ İSTİHDAMI MECLİS'TE

Teklif kapsamında sözleşmeli er ve erbaşların görev sonrasında kamu kurumlarında istihdam edilmesini kolaylaştıracak düzenlemeler yer alıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde görev süresini tamamlayan personelin kamu sektöründe daha fazla iş imkanına ulaşması hedefleniyor.

Kanun teklifinin dikkat çeken maddelerinden biri de askerlikten muaf olan vatandaşlara yönelik düzenleme oldu.

Mevcut uygulamada askerlik hizmetinden muaf olan kişiler uzman erbaşlık başvurusu yapamazken, teklifin kabul edilmesi halinde Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında askerlikten muaf tutulan vatandaşlar da uzman erbaş olmak için başvuruda bulunabilecek.

DENİZ KUVVETLERİ PERSONELİNE KONAKLAMA GİDERİ

Teklifte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik bir düzenleme de bulunuyor.

Buna göre, daimi görev limanları dışında görev yapan ve konaklama imkanı bulunmayan denizaltı gemisi personeline konaklama gideri ödenmesinin önü açılacak.

EĞİTİM KURUMLARI VE ASKERİ MAHAL DÜZENLEMESİ

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan eğitmenlere yönelik ek ders ücreti uygulamasının 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel ve yerel eğitim merkezlerinin de "askeri mahal" kapsamına alınması planlanıyor.

AYM KARARLARINA UYUM SAĞLANACAK

Teklifte ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemeler de yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yapısına ilişkin düzenlemeler içeren teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.