Uzman çavuşun katlettiği aile yan yana toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer tarafından silahla öldürülen eşi Adilşah Gezer ile annesi Habibe Demir ve kardeşleri Gökhan ve Keve Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 kişinin cenazesi, gece saatlerinde aileleri tarafından alınarak Şemdinli'ye getirildi. Bugün Beşevler Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Adilşah Gezer, Habibe Demir, Gökhan Demir ve Keve Demir'in naaşları, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarıyla Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün sabah saatlerinde Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul’da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, boşanmak istediğini söyleyip evden ayrılan Adilşah Gezer'in Şemdinli’deki ailesinin evine gitti.

4 kişiyi öldüren uzman çavuş Musa Gezer

Burada çıkan tartışmada Gezer, 3 çocuk annesi eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'e ateş etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Adilşah Gezer ve kız kardeşi Keve Demir

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Musa Gezer, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti. Ağır yaralanan Gezer, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Musa Gezer'in tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)