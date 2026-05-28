Aksaraylı Mehmet Demir 2020 yılında uzman çavuş olarak göreve başladı ancak 2 yıl sonra üniformayı çıkarıp memleketine döndü. Taşpınar beldesinde Hasandağı eteklerindeki yaylada 100 koyunla hayvancılığa başlayan Demir, sürüsünü kısa sürede sürüsünü bin 300 kuzu ve koyuna çıkardı.

Demir çocuk yaşta tanıştığı mesleği hiç unutmadığını söyledi:

"Uzman çavuşluğu bırakıp köyüme 2 yıl önce geldim. Görenler 'sen bu işi nasıl yapıyorsun' diyorlar. Herkes şaşırıyor. 'Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın' diyorlar. Ben 15 yaşında başlamıştım."

GELİR KAYNAĞI KUZULAR, SÜT ÜRÜNLERİ DE CABASI

Demir'in asıl kazancı her yıl koyunlardan aldığı kuzulardan geliyor. Kuzuları kurbanlık olarak satan genç çiftçi, bunun yanı sıra yoğurt, süt ve peynir üretimi de yapıyor. Demir, "Şehrimizde koyun yoğurdu meşhur" dedi.

Sürüsünden günlük 200-250 litre süt alan Demir, bu yıl verimi artırmak için Sarıbaş süt koyunu da getirdi. Bir koyundan 1,5 kiloya kadar süt aldığını belirtti.

BOL YAĞIŞ HAYVANCIYA YARADI

Bu yılki yağışlar Aksaray'daki mera alanlarını olumlu etkiledi. Demir, farkı somut rakamlarla anlattı:

"Her yıl hayvanlar 8-10 kilometre gidiyordu otlamak için. Bu yıl 2 kilometreyi geçmedi. Kışa kadar da böyle devam edecek."

Ot veriminin artması üreme dönemini de öne çekti. Normal şartlarda ağustos ayında başlayan koçlanma bu yıl erken başladı. Demir, ekim-kasım aylarında kuzu almayı bekliyor. Aynı durumun bölgedeki diğer sürüler için de geçerli olduğunu söyledi.

(DHA)