Uzman çavuş eşini düğün gecesi öldürdüğü iddiasıyla suçlanmıştı: Karar verildi

Kayseri’de düğün gecesi evinde ölü bulunan Uzman Çavuş Ümit Canpolat’ın eşi M.C.’nin yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya M.C.’nin yanı sıra Ümit Canpolat’ın annesi Döndü, babası Ali, ağabeyi İsmail Canpolat ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savcı, M.C.’nin eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

“BENİM KREDİ KARTLARIMI KULLANDI SANAL KUMAR OYNADI”

Savunma yapan M.C., eşinin sanal kumar oynadığını ve kendi kredi kartlarını kullandığını söyledi.

Olay gecesinin ardından çok korktuğunu belirten M.C., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ve eşinin annesini aradığını anlattı. Evde olaydan sonra temizlik yapılmadığını da savunan M.C., herhangi bir delili ortadan kaldırmaya çalışmadığını söyledi.

Eşiyle arasında kumar borcu nedeniyle tartışma yaşandığını belirten M.C., suçlamaları kabul etmedi.

“1 METRE 90 SANTİMETRELİK İNSANI NASIL ÖLDÜREYİM?”

M.C., eşini öldürebilecek güce sahip olmadığını savunarak, “Eşimi öldürmeye gücümün yetmeyeceği belli. Eşimin ailesi de Ümit’e zarar veremeyeceğimin farkındalar. 1 metre 90 santimetrelik insanı nasıl öldüreyim. Ben bir şey yapmadım. Bunu Ümit’in ailesi de biliyor” dedi.

AİLEDEN SERT SUÇLAMA

Duruşmada Ümit Canpolat’ın ailesi ise M.C.’nin suçlu olduğunu savundu.

Anne Döndü Canpolat, oğlunun intihar edecek biri olmadığını belirterek olayın planlandığını öne sürdü.

Canpolat, “Sanık, oğlumu nasıl öldürdüğünü anlatacak. Bu telefon nasıl kırıldı anlatacak. Düğünde sıkılan kurşunun olay yerine nasıl getirildiğini anlatacak. Olay yerine neden tanıdıklarını çağırdı anlatacak. Anlaşmalı bir düğün yapıldı, oğlumu öldürmeye karar verdiler” ifadelerini kullandı.

Anne Canpolat, “Beni öldüreydin de oğlumu öldürmeyeydin. Elini öpemediğim oğluma nasıl kıydın?” diyerek gözyaşı döktü.

Ümit Canpolat’ın ağabeyi İsmail Canpolat da M.C.’nin kendilerine iftira attığını ve olayın ailesiyle birlikte planlandığını iddia etti.

Duruşmada olay günü görev yapan polisler ile çiftin bazı komşuları da tanık olarak dinlendi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Tarafların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, M.C.’nin Ümit Canpolat’ı öldürdüğünün kesin olarak kanıtlanmadığına karar vererek beraatine hükmetti.

DÜĞÜN GECESİ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ümit Canpolat, 12 Haziran 2025’teki düğününün ardından Mevlana Mahallesi’ndeki evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

İlk incelemelerde olayın intihar olabileceği değerlendirilmişti. Ancak Ümit Canpolat’ın ailesinin bir televizyon programına katılmasının ardından yapılan şikayet üzerine olay yeniden gündeme geldi.

Bunun üzerine M.C. hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, genç kadının beraatine karar verdi.