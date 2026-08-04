Uzay yolculuğu yapan Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan şûrada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama ve terfi dosyaları karara bağlandı. Alınan kararlar doğrultusunda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Alınan bu kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ALPER GEZERAVCI TUĞGENERAL OLDU

Açıklanan YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı. TSK bünyesinde Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren görevine tuğgeneral rütbesiyle devam edecek.

14 GÜNLÜK MİSYON VE BİLİMSEL DENEYLER

Tuğgeneral rütbesine taşınan Alper Gezeravcı, ABD'li Axiom Space firmasının AX-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 14 gün geçirdi. Bu süre zarfında 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, ilk Türk astronot sıfatıyla Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK projelerinde görev aldı.