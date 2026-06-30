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Halk TV Türkiye Uyuyan annesini öldüren 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

Uyuyan annesini öldüren 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 16 yaşındaki D.E., evlerinin salonunda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendisini polise ihbar eden genç kız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Uyuyan annesini öldüren 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki D.E., evlerinin salonunda uyuyan annesi Servet Tekir'i henüz belirlenemeyen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından D.E., emniyet güçlerini arayarak kendisini ihbar etti.

POLİSE KENDİNİ İHBAR ETTİ

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Servet Tekir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tekir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan diğer kız kardeş N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, herhangi bir ses duymadığını ve durumdan ancak polisler eve geldiğinde haberdar olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Annesini bıçaklayan D.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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