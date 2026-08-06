Uyuşturucudan serbest kalmıştı! Kan donduran mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında işletmeci Koray Beşli, 5 Ocak tarihinde gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde Beşli'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı kaydedildi. İlgili tarihteki işlemlerinin ardından Beşli serbest bırakıldı.

DOSYAYA GİREN BİLİRKİŞİ RAPORU SONRASI TUTUKLAMA

Devam eden soruşturma kapsamında Koray Beşli'ye ait cep telefonunda adli dijital inceleme gerçekleştirildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, yaşı küçük çocuklara ilişkin detaylar yer aldı. Raporda, sohbet uygulamalarında 18 yaşından küçük kız çocuklarının uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı ve karşı tarafa "pazarlandığı" yönündeki tespit ve değerlendirmelere yer verildi.

Elde edilen adli raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Beşli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RAPORA YANSIYAN MESAJLAŞMALAR

Bilirkişi raporunda yer alan kayıtlara göre Koray Beşli'nin “Yeni ufaklık” şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen “Kaç yaşında?” sorusuna ise “17” cevabını verdiği, karşı tarafın ise “Cehennemde yerin yok valla” dediği görüldü.

Dosyadaki bir başka konuşmada ise karşı tarafın “Sübyancı, 14'e kadar düşüreceksin yaşı ondan korkuyorum” dediği, Koray Beşli'nin ise yanıt olarak gülerek karşılık verdiği rapora yansıdı.

YAZIŞMA DÖKÜMLERİ DOSYADA

Bilirkişi incelemesindeki bir diğer yazışmada karşı tarafın yaşı küçük kızlara ilişkin, “Ailesi yok mu bunların?” sorusunu yönelttiği, Beşli'nin ise “Ben sugar daddy” şeklinde yanıt verdiği yer aldı.

Rapordaki bir diğer mesajlaşmada ise Koray Beşli'nin “Bak bu resim daha 16 yaşında, hapse atarlar adamı” dediği, karşı tarafın ise “Yok hapse girmeyelim, önce rakı balık” yanıtı üzerine Beşli'nin gülerek karşılık verdiği belirtildi.