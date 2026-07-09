Uyuşturucu yüzünden öğretmenlikten atılmıştı: Bu kez ticaretinden yakalandı

Burdur'da uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen 36 yaşındaki M.I., bu kez uyuşturucu ticaretinden yakalandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

16 BİNDEN FAZLA KULLANIMLIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen fiziki ve teknik takiplerin ardından, eski öğretmen M.I. ile birlikte R.Ş. (20) ve E.A. isimli diğer iki şüpheliyi hedef alan operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin hem üzerlerinde hem de ikametgahlarında güvenlik güçlerince detaylı aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. İhraç edilen öğretmen M.I.'nın üzerinden ve evinden 3 bin 317 kullanımlık, diğer şüpheli R.Ş.'nin üzerinden ve ikametinden ise 13 bin 448 kullanımlık olmak üzere, operasyon genelinde toplam 16 bin 765 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.I., R.Ş. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek Burdur Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)